Королева Великобритании Елизавета II, недавно отметившая годовщину своей свадьбы, начала собственное производство джина, в состав которого входят израильская хурма и мирт. Напиток назван Sandringham Celebration Gin в честь Сандрингемского дворца в Норфолке - одном из любимых дворцов ее величества.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Напиток изготавливается на винокурне в упомянутом поместье королевы, а некоторые его ингредиенты растут в ботаническом саду дворца. Джин разлит в бутылки объемом 500 миллилитров. Его цена составляет 50 фунтов стерлингов (около 1900 грн).

По информации издания, джин - любимый алкогольный напиток Елизаветы II. Обычно она употребляет его в конце дня.

Ее величество сама не прочь выпить чего-нибудь покрепче. Фото: dailymail.co.uk

Между прочим, Sandringham Celebration Gin- это уже третий алкогольный бренд, который презентует королевская семья. В июле Букингемский дворец представил коллекцию джина Royal Collection Trust, а несколько месяцев спустя сын королевы принц Чарльз решил индивидуально выпускать этот же напиток под маркой Highgrove.

Как писала "Страна", Елизавета II намерена уступить престол принцу Чарльзу, когда ей исполнится 95 лет. То есть в следующем году.

Мы также рассказывали, что на днях королева впервые с начала пандемии появилась на публике в маске.