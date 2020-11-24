Согласно опросу, количество оптимистов в Украине с начала года упало с 57,2 до 21,6%. Это процент граждан, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении. А число пессимистов выросло с 16,8 до 61,3%.

Об этом сообщают авторы исследования, проведенного Центром Разумкова.

"В течение года наблюдается уменьшение доли граждан, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Соответственно, растет доля тех, кто придерживается противоположной точки зрения и уменьшается доля тех, кто не определился. Так, по сравнению с сентябрем 2019 года, доля оптимистов снизилась с 57,2% до 21,6%, пессимистов - возросла с 16,8% до 61,3%, на 9% меньше стало тех, кто не мог определиться", - указано в сообщении.

Кроме этого, 20,2% граждан верят, что за следующие несколько лет страна сможет преодолеть все препятствия в виде пандемии, экономического положения и политических проблем. 47,2% респондентов верят, что это произойдет, но не так быстро - в долгосрочной перспективе.

"Трудно сказать, насколько респонденты связывают временные рамки собственных надежд с продолжительностью полномочий действующего Президента, но отношение граждан к действиям и заявлений В.Зеленского по восстановлению мира в Донбассе более положительным, чем к его действиям и заявлений на большинство других тем", - добавили авторы исследования.

Касательно деятельности Владимира Зеленского, то его действия на Донбассе поддерживают 37,1% человек, в борьбе с коррупцией - 24,9%. 28,1% устраивает внутренняя политика президента, а 27% согласны с методами борьбы с коронавирусом. Однако больше всего уровень доверия к Зеленскому по примирению с Донбассом - эти шаги оценили 46% украинцев.

Отмечается, что исследование проводилось с 16 по 22 октября этого года среди 2021 опрошенных в возрасте от 18 лет. Соцопрос проводили на всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

Напомним, уровень недоверия украинцев к антикоррупционным органам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Национальное агентство по вопроса предотвращения коррупции (НАПК), выше, чем к Конституционному суду Украины, за роспуск которого выступает президент Владимир Зеленский.

Как сообщала "Страна", более 80% украинцев считают, что тарифы на коммунальные услуги превышают их реальную стоимость, еще почти 90% респондентов уверены, что дальнейшее повышение стоимости услуг ЖКХ недопустимо.