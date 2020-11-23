Председатель военно-врачебной комиссии одного из областных военных комиссариатов под Киевом требовал от призывника тысячу долларов США за возможность уклонения от срочной службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Глава ВКК пообещал призывнику, что использует свое служебное положение и повлияет на решение комиссии по определению степени пригодности парня к службе. Свои услуги 44-летний врач оценил в тысячу долларов.

Полиция задержала взяточника во время получения неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его отправили в изолятор временного содержания. Сейчас продолжаются обыски по месту его работы.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За взятку главе военно-врачебной комиссии грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с запретом занимать определенные должности до трех лет, а также конфискация имущества.

Летом на взятке в Харькове тоже попалась глава военно-медицинской комиссии. Она вымогала более 30 тысяч гривен с родителей призывника.

Ранее "Страна" рассказывала, как вытягивают взятки все кому не лень из украинских моряков.