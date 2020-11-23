К концу этого года в Украине начнет работать новый лоукостер Bees Airline, который будет базироваться в аэропорту "Киев" (Жуляны).

Об этом сообщает Mintrans.

Новая авиакомпания будет заниматься чартерными перевозками и дешевыми пассажирскими рейсами. Лоукостом Bees Airline начнет заниматься уже в апреле 2021 года. О ценах на рейсы пока что неизвестно, однако в сети появились первые маршруты компании - это Египет и Грузия, однако в Батуми самолеты выдвинутся летом, а в Каир могут вылететь уже на новогодние праздники. Точная дата запуска будет зависеть от срока выдачи соответствующей лицензии.

Сейчас у авиакомпании есть два самолета Boeing 737-800, которые взяли в лизинг. То есть, арендовали вместе с опытными пилотами. К 2022 году в парке Bees должно появиться до шести самолетов. Известно, что в компанию инвестировали уже более миллиона долларов, а прибыли раньше, чем через два года, ждать не стоит.

Кроме того, сообщается, что компания уже подписала соглашения с турагентствами для чартерных перевозок. Первым из партнеров стала компания Tez Tour Ukraine, которая принадлежит совладельцу Bees Airline Сергей Буртин.

Напомним, создание Национального авиаперевозчика, о котором в апреле-2020 говорил президент Украины Владимир Зеленский, пока что откладывается. Это стало понятно после того, как деньгам, запланированным на авиакомпанию, был отдан приоритет для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщала "Страна", украинская авиакомпания SkyUp с 23 ноября возобновляет полеты в Ереван (Армения). В понедельник самолет отправляется из Киева в 23:45, а возвращается из Еревана 24 ноября в 05:30.