Руководители силовых ведомств, уволенные после прихода к власти президента Владимира Зеленского, получили при освобождении от должностей гигантские суммы. Они составляют от 900 до 2,3 миллионов гривен.

Об этом говорится в новом видеосюжете проекта Bihus.info.

Так, начальник управления Государственной охраны Валерий Гелетей получал зарплату около 889 000 в год, а при увольнении ему выдали сумму, практически равную годовому окладу - 804 989 грн.

Глава Службы безопасности Василий Грицак на прощание получил 1 426 171 грн. Общественность об этом так и не узнала бы, если бы накануне увольнения Грицака сбушников не обязали декларировать доходы (раньше они были засекречены).

Главнокомандующий Вооруженных сил Виктор Муженко получил:

1 507 200 грн денежной помощи при увольнении;

268 800 грн компенсации за отпуск;

121 300 грн денежного обеспечения.

Министра обороны Степана Полторака при увольнении с военной службы щедрое государство осчастливило суммой почти в два миллиона - 1 925 261 грн.

Главе Нацполиции Сергею Князеву выплатили более 2,3 млн грн.

А руководителю Нацгвардии Юрию Аллерову при увольнении дали более 1,8 млн, а в 2020 году, Нацгвардия добавила ему еще около 524 тысяч гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что муж генпрокурора Ирины Венедиктовой уволился с работы, получил 750 тысяч финансовой помощи и устроился обратно.

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