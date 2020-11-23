Супруга Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, Софья Кругликова, собирается подавать на развод после 20 лет брака. Причиной такому решению послужило не заточение супруга, а регулярные измены с актрисой Дарьей Белоусовой.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Принципиальное решение принято, теперь это вопрос времени. Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства. Ведь если даже Соня, которая всегда смотрела на него сверху вниз, отвернется, он просто сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя. Представьте, какой удар по самолюбию: СМИ трубили об этом несколько месяцев, чуть ли не экскурсии водили по их "любовному гнездышку". Кроме того, пока Миша за решеткой, его имущество легче поделить. Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи. Редкая оскорбленная женщина в таком случае не жаждала бы мести", - рассказал друг семьи, который предпочел не называть своего имени.

Таким образом Софья решила отомстить за измену с актрисой Дарьей Белоусовой, ведь, пока Ефремов находится в тюрьме, отсудить у него имущество будет проще.

Отметим, с прошлого года Ефремов регулярно встречался с актрисой Белоусовой и именно в ее квартиру он наведался после ДТП. Актриса скрывала связь между ними, однако журналисты нашли доказательства регулярных измен.

Дарья Белоусова. Фото: Современник

Напомним, счета российского актера Михаила Ефремова, который находится в СИЗО после вынесения обвинительного приговора, заблокированы налоговой. Теперь он не сможет заказывать еду из ресторана.

Как сообщала "Страна", российский актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение пьяного смертельного ДТП, решил изменить свое отношение к алкоголю. Об этом он заявил в последнем слове на заседании Московского горсуда, где рассматривали его кассационную жалобу на приговор суда первой инстанции, пишут российские СМИ.