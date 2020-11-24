Ноль мэров облцентров: как "Слуга народа" "победила" на выборах

Местные выборы почти закончены. Остались лишь несколько городов во главе с Кривым Рогом, где возникли форс-мажорные обстоятельства, а все, что было по плану, уже завершено. Только прошло оно не по плану – по крайней мере, не по плану власти.

"Слуга народа" не получила ни одного мэра областного центра. Конечно, никто уже не ожидал от президентской партии такого феерического выступления, как летом 2019 года, но так, чтобы вообще ни одного облцентра в свое подчинение – это результат "выдающийся".

Впрочем, в оправдание "слугам" можно сказать, что 2020-й вообще стал годом реванша местных элит. Благодаря децентрализации мэры (особенно крупных городов) получили дополнительные ресурсы.

Мало кто ведь задумывается над тем, что возросшие траты местной власти на город могли быть и еще больше – просто сравнительная база предыдущих лет не способствует таким размышлениям. Да и на фоне бардака в Киеве местные "хозяйственники" смотрятся выигрышно.

Но теперь центральной власти со всем этим надо что-то делать. Поскольку очевидно, что страна расползается по местным квартирам и что в ситуации, усугубленной карантином, каждый мэр в своем городе становится куда большим хозяином, чем голос далекого (и даже не очень далекого) центра.

Карантин выходного дня победил?

Хотя внешне на данный момент все выглядит так, будто противостояние центральной и местной власти закончилось. В прошедший уикенд был второй карантин выходного дня, и он прошел практически без бунтов со стороны мэров.

Бунты (точнее, партизанское движение) имели место только со стороны бизнеса сферы обслуживания и развлечений, который все-таки пытался заработать хотя бы на пропитание во время "золотых" выходных. Но эту партизанщину пресекала Нацполиция.

Хотя, конечно, мы судим только по официальным сводкам, и потому не можем знать, сколько было случаев, когда заведения не закрывались под полицейским напором, а договаривались. Можно не сомневаться, что такие случаи были, потому что карантин выходного дня – это Клондайк для Нацполиции, вроде американского сухого закона столетней давности.

И такие случаи будут становиться все более частыми. Вчера президент объявил, что локдаун-уикенд работает, а значит – его не отменят минимум до середины января. И местные власти не будут сопротивляться.

А зачем? Во-первых, они тоже понимают, что ситуация угрожающая. Во-вторых, выборы уже прошли. В-третьих, ответственность взяли на себя президент и правительство. Так что можно и в борьбе с коронавирусом поучаствовать, и имидж не испортить.

В отсутствие сопротивления от местных властей сопротивляться вдруг решили нардепы. Вчера 48 депутатов, причем с инциативной группой из "Слуги народа", решили обратиться в Конституционный суд с представлением о незаконности данного вида ограничений.

В теории они, конечно, правы – вообще весь карантин при отсутствии чрезвычайного или военного положения является незаконным. Вот только Конституционный суд на карантине (да и до того его работа была заблокирована демаршем 4 судей), и заняться представлением будет некому.

Зачем Украине кредит МБРР?

А Кабмин, успешно введя карантин выходного дня, занялся другими "коронавирусными" вопросами. Только немного странными. В то время как Минздрав все еще не освоил находящиеся в Фонде борьбы с эпидемией миллиарды, правительство решило взять у Международного банка реконструкции и развития кредит в размере 300 млн долларов.

Формально кредит обозначен как помощь для преодоления последствий эпидемии коронавируса. То есть в оптимальном варианте эти почти 15 миллиардов гривен должны просто внести в коронавирусный фонд правительства и использовать по назначению. Но не тут-то было.

Как объяснили в правительстве, средства будут направлены на проект "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". То есть деньги пойдут даже не на саму социальную поддержку, а на "модернизацию системы".

Однако и это еще ни о чем не говорит – в конце концов, под таким термином может скрываться постройка нескольких социальных центров или оплата работы для сотни тысяч социальных работников. Но они там не скрываются.

Как всегда в ситуации с подобными кредитами, там наверняка будут прописаны связанные условия – то есть договоры об оказании услуг с экспертными и консалтинговыми фирмами с Запада, в которых работают бывшие сотрудники МБРР, МВФ или их родственники. На них и уйдет большая часть кредита, который потом придется отдавать из госбюджета.

Собственно, в этом вся цель таких кредитов, и нужны они не Украине, а самому Мировому банку. Поэтому, прежде, чем соглашаться на кредит, хорошо бы узнать обо всех условиях, на которых он берется. Правда, есть подозрение, что в правительстве об этих условиях прекрасно знают. Только предпочитают помалкивать.

Похороны 9 мая: как Богдан с Собчак поговорил

Самое цитируемое событие вчерашнего дня – интервью, которое бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал скандальной российской журналистке Ксении Собчак.

Хотя по нынешним временам уже и непонятно кто более скандален - Собчак или Богдан.

Правда в рамках конкретно этого интервью Собчак выглядела несколько убедительнее, чем ее визави. Поскольку имела позицию по всем вопросам, которые задавала. А ответы у бывшего украинского "серого кардинала" выглядели размытыми.

Даже такой банальный вопрос как День Победы для Богдана оказался неразрешимой дилеммой, потому что для него и Бандера, и советский генерал – герои, а День Победы неожиданно – "похороны". Даже если он хотел остаться и умным, и красивым, человек, более полугода занимавший одну из ведущих позиций в иерархии украинской власти, должен иметь на этот вопрос более профессиональный ответ.

А с профессиональными ответами у Богдана вообще оказалось туго. С одной стороны, он признает, что войну на Донбассе надо заканчивать, и даже признает, что прописанный в Минских соглашениях путь желателен, но с другой стороны тут же говорит, что выполнить эти соглашения нельзя. Причем даже без объяснения – нельзя, и все.

Слушая эти ответы, поневоле приходишь к мысли, что легендарная фраза Гончарука о "тумане в голове" – это не только про Зеленского, а про всю его команду первого призыва.

Вернется ли международная политика в 2016-й?

Пока Дональд Трамп еще пытается реализовать свой план по недопущению к власти своего возрастного конкурента, в вашингтонском истэблишменте уже вовсю идет дележ кресел в администрации Джо Байдена.

Причем кандидат на самый влиятельный после президентского пост – госсекретаря – уже определился: бывший зам Джима Керри на этой же должности, а в более древние времена – спичрайтер Билла Клинтона Тони Блинкен.

В отличие от своих предшественников времен Трампа, Блинкен чужаком в Госдепартаменте не будет. Наоборот – он плоть от плоти того самого истэблишмента, с которым тщетно пытались бороться нынешний президент и его назначенцы Тиллерсон и Помпео. При Блинкене нереально будет представить, что Госдеп введет санкции против украинского нардепа, отстаивающего интересы президента США.

И внешняя политика США при нем крайне предсказуема: задача нового госсекретаря – вернуть все, как при Обаме, но в более активном варианте. Вот только ноябрь 2020-го – не ноябрь 2016-го, и некоторые пазлы в прежнюю картину мира уже не вместятся.

Совсем несложно отыграть назад ситуацию с иранским соглашением (тем более, Иран готов к разрядке), но уже не получится отыграть назад тот факт, что Штаты сдали позиции на Ближнем Востоке Москве и Анкаре. А если еще и возобновить прохладную политику Обамы в отношении Израиля (что наверняка произойдет), то собственного плацдарма в регионе у Вашингтона вообще не останется.

Не получится отыграть назад и ситуацию на нефтяном рынке, где все вопросы уже решаются в формате "ОПЕК плюс Россия" (а точнее, Саудовская Аравия плюс Россия). А значит, один из главных "санкционных" козырей против Кремля уже не будет находиться в рукаве Белого дома.

Несложно отыграть назад отношения с лидерами Евросоюза, но уже не отменишь тот факт, что за четыре года внутри ЕС выросло "трамповское" лобби в лице Варшавы, которое сдавать позиции не станет.

Наконец, невозможно отыграть назад и ситуацию по Украине. Конечно, можно заставить Зеленского насажать в ОП, Кабмин и Генпрокуратуру "соросят", но проблема в том, что "соросята" в глазах общества уже не являются "молодыми реформаторами" – нынче это уже полностью дискредитированные дилетанты, которые дискредитируют все, к чему касаются. И "осоросение" власти Зеленского только еще более усложнить его политическое положение (и без того непростое).

Так что условному (или безусловному) Блинкену придется иметь дело с новой реальностью. И реагировать на нее тоже по-новому, как бы не хотелось перефразировать Александра I и сказать, что теперь все будет, как "при бабушке". То есть при Хиллари.