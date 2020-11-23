В Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства трагической гибели охотника. 45-летний житель Измаильского района получил смертельное пулевое ранение из ружья во время охоты возле села Озерное.

Об этом сообщает Измаильский отдел полиции в Одесской области.

По предварительной информации правоохранителей, в мужчину выстрелил его 51-летний приятель, перепутав его в камышах со зверем. Пострадавший скончался на месте.

С места происшествия полицейские изъяли ружья обоих охотников, они будут направлены на экспертизу. А горе-охотник доставлен в территориальный отдел полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Для установления окончательной причины смерти мужчины его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В прошлом году "Страна" сообщала о гибели на охоте из-за несчастного случая жителя Тернопольской области.

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