Беларусь и Россия проведут совместные военные учения. Фото: Википедия

Беларусь проведет совместные военные учения с российскими военными в 2021 году. Они пройдут на территории республики.

Об этом министр обороны страны Виктор Хренин заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Двадцать первый год — наша очередь принимать наших российских коллег", - сказал он, подразумевая учения "Запад-2021". 

По его словам, подготовка к мероприятию будет очень длительной, а масштаб действа превзойдет проведенные вопреки карантину учения "Славянское братство 2020". 

Напомним, Александр Лукашенко провел встречу с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, в рамках которой обвинил белорусских мужчин, которые участвуют в акциях протеста, в отсутствии патриотизма.

Как сообщала "Страна", в Минске за участие в массовых протестах 22 ноября задержали более 200 человек

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