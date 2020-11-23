Беларусь проведет совместные военные учения с российскими военными в 2021 году. Они пройдут на территории республики.

Об этом министр обороны страны Виктор Хренин заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Двадцать первый год — наша очередь принимать наших российских коллег", - сказал он, подразумевая учения "Запад-2021".

По его словам, подготовка к мероприятию будет очень длительной, а масштаб действа превзойдет проведенные вопреки карантину учения "Славянское братство 2020".

Напомним, Александр Лукашенко провел встречу с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, в рамках которой обвинил белорусских мужчин, которые участвуют в акциях протеста, в отсутствии патриотизма.

Как сообщала "Страна", в Минске за участие в массовых протестах 22 ноября задержали более 200 человек.