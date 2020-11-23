В Бельгии могут ужесточить карантинные ограничения из-за быстрого роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующий план действий правительство страны рассмотрит во вторник, 24 ноября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Какая бы подготовка не была, ни одна система здравоохранения не выдержит такого давления. Мы не можем позволить себе потерять жизнь молодых людей, стариков, врачей и учителей", - заявил министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов.

Так, планируется запретить работу детсадов, школы и университеты перевести на дистанционное обучение, закрыть массовые, спортивные, а также культурные и развлекательные мероприятия, заведения общественного питания и магазины, в которых нет продуктов первой необходимости.

Также может быть запрещен внутренний туризм и закрыты границы. Если пакет мер примут, они вступят в силу 27 ноября.

Отметим, на данный момент в стране коронавирусом переболело 122 тысячи человек, 18 ноября было зафиксировано почти пять тысяч заражений в сутки, однако после этого заболеваемость упала до 2,5 тысяч человек в день.

Напомним, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро предупредил, что Европе в 2021 году угрожает третья волна коронавируса.

Как сообщала "Страна", в Бельгии сообщили о фееричном успехе введенных с начала ноября карантинных ограничений, благодаря которым заболеваемость коронавирусом снизилась на 61%. Коэффициент упал до 688,1 случаев на 100 тысяч населения.