Из-за роста темпов распространения коронавируса в Черногории решили ужесточить комендантский час и некоторые прочие карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Черногории.

Так, Национальный координационный орган по инфекционным заболеваниям (NCT) по предложению Института общественного здравоохранения Черногории принял решение ограничить работу заведениям общественного питания с 07:00 до 18:00. До этого закрываться нужно было в 20:00. Кроме того, жителям страны запрещено выходить на улице после 19:00 вечера и до 05:00 утра.

Пока что меры, которые вступят в силу 25 ноября, останутся до 8 декабря, однако правительство не исключает вероятность их продления. Также власти призвали граждан соблюдать масочный режим и придерживаться безопасной дистанции.

На данный момент в Черногории коронавирусом переболело более 31 тысяч человек, а скончалось 439. Более 20 тысяч пациентов излечились, однако за последние дни Минздрав страны фиксирует приближение показателей заболеваемости к 500 ежедневно.

Напомним, пока США с весны являются мировым лидером по абсолютному числу смертей от коронавируса, специалисты определили европейские страны с самым высоким уровнем смертности от Covid-19 на каждые сто тысяч населения. "Рекордсменом" оказалась Чехия.

Как сообщала "Страна", специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро предупредил, что Европе в 2021 году угрожает третья волна коронавируса.