В Верховной Раде к 22 ноября COVID-19 заболели 27 народных депутатов. Коронавирусная болезнь также подтверждена у 34 работников аппарата Рады.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.

При этом, по ее словам, парламент работает в штатном режиме.

"Информирую о текущем состоянии дел в Верховной Раде Украины. Парламент работает в привычном режиме. Сегодня как и.о. председателя провела очередное аппаратное совещание, обеспечиваем вместе с аппаратом стабильное функционирование учреждения". - заверила Кондратюк.

Также она в посте коснулась темы восстановления антикоррупционного законодательства и решения конституционного кризиса.

"Над этим работает рабочая группа парламента. В рабочую группу входят представители всех депутатских фракций и групп, а также трех профильных комитетов ВРУ. Заседание группы проходит в закрытом режиме, чтобы ничто не мешало поиску оптимальных и профессиональных вариантов выхода из ситуации... Надеюсь, что до 1 декабря рабочая группа разработает и представит обществу соответствующие законопроекты. Это будет общее видение того, как возвращать электронное декларирование и ответственность за недостоверное декларирование и каким образом будет решаться конституционный кризис", - сообщила нардеп.

В конце она выразила обеспокоенность тем, что правительство до сих пор не подало доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год. В то время как парламент уже готов рассматривать проект Госбюджета во втором чтении.

"Мне лично, как и многим народным депутатам, очень бы не хотелось возвращаться к позорным бюджетным новогодним ночам", - резюмировала Кондратюк.

Напомним, Кондратюк возглавила парламент 16 ноября по распоряжению Дмитрия Разумкова, после заражения его самого и Руслана Стефанчука коронавирусом.

"Страна" сообщала, что 18 ноября в Раде была создана рабочая группа для разработки законопроектов о е-декларациях и деятельности КСУ, о которой упоминает в записи народная депутат.