По данным за последние семь дней, Грузия занимает первое место в мире по количеству случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

Такие данные опубликовало американское издание "New York Times".

После Грузии в списке стран с самыми высокими показателями распространения ковида - Люксембург, Черногория и Сербия. Украина занимает 33 место.

Отметим, что за минувшие сутки в Грузии были клинически подтверждены 3 958 новых случаев заражения коронавирусом. 36 пациентов скончались, 3 531 вылечился. Общее число инфицированных составляет 108 690 человек (18 482 активных случая), 89 170 вылечились, 1 012 человек скончались.

Напомним, в Грузии с понедельника, 9 ноября, из-за увеличения числа случаев коронавируса ввели комендантский час, который будет распространяться на автомобильное и пешеходное движение с 22:00 до 05:00 в крупных городах.

Перед этим в стране на улицах и в помещениях ввели тотальный масочный режим и пообещали штрафовать нарушителей.