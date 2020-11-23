Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о кадровых перестановках в Сумской областной государственной администрации. С поста и.о. ее главы уволен Сергей Пахольчук, а на его место назначен Василий Хома.

Документы от 23 ноября под номерами 508/2020 и 509/2020, подписанные президентом, появились на его сайте.

"Освободить Пахольчука Сергея Ивановича от временного исполнения обязанностей председателя Сумской областной государственной администрации", - говорится в первом указе.

"Назначить Хому Василия Васильевича председателем Сумской областной государственной администрации", - гласит указ 509.

Назначение Хомы на эту должность Кабинет министров согласовал еще 11 ноября. Ранее чиновник занимал пост заместителя главы Харьковской ОГА.

Как сообщала "Страна", после местных выборов Зеленский решил уволить пятерых губернаторов: в Николаеве, Херсоне, Харькове, Днепре и Одессе.

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