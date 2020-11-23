Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин считает необходимым и вполне вероятным досрочный роспуск Верховной Рады нынешнего созыва. В новом составе парламента его политсила рассчитывает получить до трети голосов.

Об этом депутат заявил в интервью изданию "НВ".

Журналист поинтересовался у собеседника издания, зачем оппозиции внеочередные парламентские выборы.

"Выборы нужны не нам, они нужны стране. Мы же видим, что монобольшинство сейчас работает плохо. Сегодня за бюджет фракция "Слуги народа" дала только 209 голосов, хотя это проект их правительства. Кроме того, сейчас перезагрузку парламента уже поддерживает большинство украинцев. И президент Зеленский также уже неоднократно заявлял о возможности роспуска этого состава Рады", - сказал Левочкин.

Также он сказал, сколько его партия рассчитывает получить голосов в случае досрочных выборов.

"Мы считаем, что можем получить до трети голосов", - сказал Левочкин.

Весной Левочкин давал большое интервью "Стране", в котором изложил свои взгляды на актуальные вопросы.

В начале ноября о готовности "Оппоплатформы" ко внеочередным выборам заявлял соратник Левочкина Юрий Бойко.