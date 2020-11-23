У Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации. Список
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден определился с кандидатурами, которых намерен назначить на ключевые посты в своей администрации в случае признания победы на выборах.
Имена политиков перечислены в Twitter-аккаунте штаба Байдена.
Всего демократ перечислил шесть фамилий:
- Тони Блинкен займет должность госсекретаря;
- Линда Томас-Гринфилд может стать постпредом при ООН;
- Джейка Салливана продвигают на пост советника по национальной безопасности;
- Аврил Хейнс станет директором национальной разведки;
- Алехандро Майоркас возглавит министерство внутренней безопасности;
- бывший госсекретарь Джон Керри будет спецпосланником по климату.
"Национальную безопасность и внешнюю политику США будут возглавлять опытные профессионалы, готовые восстановить принципиальное лидерство на мировой арене и достойное лидерство внутри страны", - прокомментировали у Байдена такой выбор кандидатур.
Как писала "Страна", первые назначения в администрацию Байдена должны были стать известны во вторник, однако были представлены на день раньше.
Мы также рассказывали, что инсайд о назначении Блинкена появился в американских СМИ сегодня утром и, как видно, подтвердился.