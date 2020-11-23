Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден определился с кандидатурами, которых намерен назначить на ключевые посты в своей администрации в случае признания победы на выборах.

Имена политиков перечислены в Twitter-аккаунте штаба Байдена.

Всего демократ перечислил шесть фамилий:

Тони Блинкен займет должность госсекретаря;

Линда Томас-Гринфилд может стать постпредом при ООН;

Джейка Салливана продвигают на пост советника по национальной безопасности;

Аврил Хейнс станет директором национальной разведки;

Алехандро Майоркас возглавит министерство внутренней безопасности;

бывший госсекретарь Джон Керри будет спецпосланником по климату.

"Национальную безопасность и внешнюю политику США будут возглавлять опытные профессионалы, готовые восстановить принципиальное лидерство на мировой арене и достойное лидерство внутри страны", - прокомментировали у Байдена такой выбор кандидатур.

Как писала "Страна", первые назначения в администрацию Байдена должны были стать известны во вторник, однако были представлены на день раньше.

Мы также рассказывали, что инсайд о назначении Блинкена появился в американских СМИ сегодня утром и, как видно, подтвердился.