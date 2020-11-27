Сегодня, 27 ноября, наступил 13-й лунный день. Он будет спокойным, не очень богатым на активности. Звезды советуют выделить побольше времени для себя и семьи.

Есть и знаки Зодиака, которым в эту пятницу следует обратить внимание на свое самочувствие. Подробнее о них мы расскажем в астрологическом прогнозе.

Ракам важно позаботиться о спине, суставах. Обязательно одевайтесь тепло, чтобы не переохладиться. День может пойти под откос, если вы будете в неудобной или неподходящей обуви. Пейте теплую воду и не забывайте о приемах пищи.

Девам следует заняться своим питанием. В противном случае есть вероятность, что могут возникнуть проблемы с желудком. Не ешьте фастфуд, много сладкого и соленого. Рекомендовано воздержаться от алкоголя. Укрепляйте иммунитет травяными чаями, лимоном и корнем имбиря, перетертыми в сахаре.

Рыбам нужно задуматься о занятиях спортом, если они не противопоказаны врачом. Упражнения помогут не только решить проблему с весом, но и дадут огромный заряд энергии. В идеале комбинировать тренажерный зал и водные процедуры в бассейне. Но при желании можете заниматься и дома. Непременно бросайте курить, если у вас есть эта вредная привычка.

Отдельно мы подготовили лунный календарь красоты и здоровья на весь ноябрь.