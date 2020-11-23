Власти Франции выразили сожаление об отсутствии прогресса в дискуссиях Трехсторонней контактной группы по Донбассу о том, чтобы включить "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство.

Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Франции, передает ТАСС.

Он напомнил, что "на саммите в Париже в декабре 2019 года главы государств и правительств "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина - Ред.) договорились о необходимости включения в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера". "12 декабря 2019 года Украина в очередной раз продлила действие существующего закона, чтобы избежать правового вакуума", - отметил дипломат.

"С тех пор в Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжаются дискуссии о способах имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Мы сожалеем, что эти обсуждения не продвигаются в течение недель, не оставляя Украине другого права, как обновить [без изменений] существующий текст", - заявил представитель МИД.

По его словам, "Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках "нормандского формата" с тем, чтобы стороны выполнили обязательства, взятые на саммите "нормандской четверки" в Париже, в целях достижения прогресса в установлении справедливого и долгосрочного мира на востоке Украины".

Напомним, формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

Как сообщалось, сегодня российское посольство в Киеве заявило, что Украина до сих пор не выполнила обязательства по имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. В документе указывается, что вместо реализации "формулы Штайнмайера" украинская сторона постоянно затягивает с принятием закона об особом статусе Донбасса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что намерения Киева взять границу с Россией под свой контроль до выборов на неподконтрольном Донбассе должны получить реакцию Германии и Франции. Таким образом он отреагировал на план главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука по Донбассу, который позже был дополнен четырьмя пунктами.