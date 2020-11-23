Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень провел онлайн-встречу с профессором Марисом Балтиньшем - директором Латвийского центра государственного языка. Мовного омбудсмена заинтересовала идея следить за соблюдением языкового закона с помощью онлайн-приложения.

Об этом сообщается в официальном Фейсбук-аккаунте чиновника.

Креминь отметил, что в Латвии существует цифровой мониторинг использования госязыка, который проводится с помощью мобильного приложения "Языковой друг". Он дает "возможность общественности отправлять сообщения о возможных нарушениях государственного языка (так написано в посте - Ред.), или наоборот, поблагодарить латвийскую компанию, медиа или сайт, которые помогают защищать государственный язык". Для этого достаточно прислать доказательство фото- или видеонарушения либо благодарность с соответствующими пояснениями.

Также собеседники обсудили другие вопросы, связанные с возможностями заимствования опыта Латвии в части имплементации языкового законодательства. В частности, касающиеся функционирование сети старших языковых инспекторов и совета общественных помощников (социальных ассистентов), которые помогают предупреждать нарушения языкового законодательства или сигнализировать о них.

"Опыт Латвийского центра государственного языка - новые горизонты того, как можно развивать украинский язык, а также защищать права граждан Украины на получение информации и услуг на государственном языке", - сказал Креминь.

Ранее "Страна" писала о желании Креминя начать борьбу с русскоязычными учителями в Киеве.

Мы также приводили озвученные им данные о том, что число фильмов, снятых на украинском языке, за год снизилось в 5 раз.