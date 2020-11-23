Заключенные являются группой "высокого риска" распространения коронавируса из-за пребывания среди других людей, нежелания раскрывать симптомы и большую распространенность сопутствующих заболеваний. Поэтому отбывающих наказание преступников необходимо вакцинировать одними из первых, когда вакцина станет доступной. К такому выводу пришли оксфордские ученые в результате исследования.

Профессор Зеена Фазел изучил 28 отчетов о вспышках болезней в тюрьмах, включая туберкулез, грипп и Covid-19.

Он считает, что среди политиков и экспертов необходимо обсудить вопрос, как защитить эту "чувствительную" группу людей и определить, где они будут находиться в правительственном списке распределения вакцин.

В Великобритании уже есть обнародованы директивы совместного комитета по вакцинации и иммунизации о том, кто будет получать вакцину в первую очередь, но о заключенных там речи нет.

Первыми получат вакцину от коронавируса после ее утверждения жители и персонал домов престарелых. Все люди старше 80 лет, и сотрудники NHS будут следующими.

Профессор Фазель сказал, что работники тюрем должны попасть в эту группу из-за риска передачи вируса от общины в тюрьму, и наоборот.

Вакцинация будет проводиться в соответствии с возрастом и общим состоянием здоровья, а здоровые люди до 50 лет будут последними в очереди.

Однако, по предложению профессора Фазеля, заключенные в этой очереди должны опережать 65-летних.

"Есть также вопрос о тюремном офицере и другом тюремном персонале - не уверен, куда их следует отнести. Возможно, с другими медицинскими и социальными работниками", - говорит профессор.

Пока нет обновленных данных о том, сколько случаев заражения коронавируса выявлено в украинских СИЗО.

В начале пандемии уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявляла, что в пенитенциарных учреждениях Украины по состоянию на 7 мая подтверждено 3 случая коронавируса у заключенных и еще 12 - у персонала.

Впоследствии она сообщила, что по результатам мониторинга противоэпидемической безопасности контроль в тюрьмах улучшился.

Ранее "Страна" писала о том, что вакцинация от коронавируса в Саудовской Аравии будет бесплатной.

Также мы сообщали, что самая дешевая западная вакцина от Covid-19 будет стоить $3.