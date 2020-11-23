Немецкое правительство во время встречи с представителями германских и европейских компаний, Госдепартамента и Министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине, которая прошла 6 ноября, снова высказало свою принципиальную позицию по "Северному потоку - 2" и угрозам санкций против трубопровода.

Об этом в понедельник сообщает агентство "Bloomberg" со ссылкой на правительственный отчет для Бундестага.

"В принципиальной позиции федерального правительства, которое отвергает экстерриториальные санкции и считает их противоречащими международному праву, ничего не изменилось". На встрече 6 ноября 2020 года между германскими и европейскими компаниями и представителями Госдепартамента США, министерства финансов и посольства США, на которой также присутствовали представители правительства ФРГ, позиция вновь была озвучена [американской стороне]", - говорится в документе, датированным 17 ноября.

Также отмечается, что в правительстве Германии собираются и дальше внимательно следить за дискуссией по вопросу санкций в Конгрессе США, а также ввести переговоры с Вашингтоном и тесто координировать свои действия с европейскими партнерами, Еврокомиссией и компаниями, участвующими в реализации проекта.

Напомним, ранее сообщалось, что власти США снова угрожают санкциями фирмам, которые строят "Северный поток-2".

Также мы писали, что Германия отложила прием газа по "Северному потоку-2" на три месяца.