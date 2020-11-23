Министр здравоохранения Максим Степанов, уже почти десять дней болеющий COVID-19, рассказал, когда станет заметен эффект от карантина выходного дня. По его прогнозу, это произойдет ближе к 1 декабря.

Об этом, а также о целях карантина чиновник сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Если говорить, чего мы хотели достичь - это сбить ураганный рост заболеваемости COVID-19. Мы хотим увидеть эффект ближе к 1 декабря: удалось ли нам это сделать, не удалось. Но есть главная вещь: невозможно только на бумаге изложить в постановлении, какие ограничения будут действовать, а потом не выполнять их в реальной жизни и рассчитывать на эффект. В эти выходные больше соблюдали наши граждане, за что я им очень благодарен", - похвалил украинцев Степанов.

Также он пояснил, что ограничения вводятся с таким расчетом, чтобы они выполнялись. И напомнил, что "в будние дни у нас тоже ограничения не отменялись".

По словам Степанова, следует проявлять ответственность прежде всего ради самих себя.

"Есть правила, которые установлены для здоровья людей, которые обслуживаются в учреждениях и которые работают. Это не какой-то долг перед министром здравоохранения, а прежде всего обязанность перед самим собой - чтобы не заболеть, не попасть в больницу, не заразить людей, которые относятся к группе риска", - сказал он.

Также Степанов сообщил, что уже пошел на поправку и готов вернуться к работе через неделю. На вопрос, как он себя чувствует, министр ответил: "Более или менее нормально. Рассчитываю на выздоровление до конца недели, чтобы полноценно работать в министерстве".

Отметим, что карантин выходного дня ввели 14 октября. Таким образом результат, по версии Степанова, будет понятен лишь через 1,5 месяца после его введения.

Ранее Степанов называл регионы, где в больницах для пациентов с COVID-19 не хватает свободных коек с кислородом.

Между тем, как писала "Страна", ходят упорные слухи о скорой отставке главы МОЗ.