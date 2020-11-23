Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заразился коронавирусом.

Об этом он написал в своем аккаунте на Фейсбуке.

"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - коротко сообщил 63-летний крымскотатарский деятель.

В какой форме протекает болезнь, Чубаров не рассказал.

Коронавирус продолжает косить украинский политикум. Так, на днях стало известно об инфицировании министра экономики Игоря Петрашко.

А до этого вирус подхватил сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь" Вадим Рабинович.

Между тем синхронно, в один день, от опасной болезни излечились Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. У них уже отрицательные тесты.