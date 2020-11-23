"Прошу Всевышнего покинуть клуб без потерь". Глава Меджлиса Чубаров заразился коронавирусом
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заразился коронавирусом.
Об этом он написал в своем аккаунте на Фейсбуке.
"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - коротко сообщил 63-летний крымскотатарский деятель.
В какой форме протекает болезнь, Чубаров не рассказал.
Коронавирус продолжает косить украинский политикум. Так, на днях стало известно об инфицировании министра экономики Игоря Петрашко.
А до этого вирус подхватил сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь" Вадим Рабинович.
Между тем синхронно, в один день, от опасной болезни излечились Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. У них уже отрицательные тесты.