С начала 2020 года в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе погибли 18 гражданский и еще 85 получили ранения.

Об этом свидетельствуют данные ОБСЕ от 16 ноября.

Так, наблюдатели зафиксировали с 2 по 15 ноября 469 нарушений режима прекращения огня против 238 за предыдущий двухнедельный период.

Кроме того, они подтвердили сообщение об 11 жертвах среди гражданского населения, девять из которых зафиксировано до того, как дополнительные меры вступили в силу 27 июля (в том числе 2 погибшие).

"Таким образом общее количество жертв среди гражданского населения от началу 2020 года составляет 103 человек: 18 погибших и 85 раненых", - говорится в отчете.

Напомним, 19 ноября в штабе ООС заявили об обстрелах в Авдеевке, ранен украинский военнослужащий.

Ранее в штабе сообщили о снайперском обстреле позиций ВСУ на Донбассе.