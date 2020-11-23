Дело на 21 миллион. Запорожские налоговики выявили мошенническую схему на рынке ценных бумаг
Мошенническую схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на сумму более 21 млн гривен разоблачили сотрудники Налоговой службы Украины. Как выяснилось в процессе анализа и мониторинга операций с ценными бумагами, несколько субъектов хозяйственной деятельности Запорожской области провели операции по купле-продаже акций в документарной форме, но при этом их регистрация была отменена еще в 2009 году решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку,
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно материалам аналитического исследования, собранным управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Запорожской области, усматриваются правонарушения по признакам, предусмотренным статьями 209 (легализация (отмывание) доходов) и 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.
Сейчас ГУ ДФС в Запорожской области принимаются меры по возбуждению уголовного производства и прекращении оборота "мусорных" ценных бумаг.
Информация о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направлена в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку для соответствующего реагирования.
Ранее "Страна" писала о том, что подозреваемый в злоупотреблении властью экс-глава налоговой Верланов после вызова на допрос улетел в Турцию.
Также мы сообщали, что американского миллиардера Брокмана обвинили в рекордной для США неуплате налогов.