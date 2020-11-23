Мошенническую схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на сумму более 21 млн гривен разоблачили сотрудники Налоговой службы Украины. Как выяснилось в процессе анализа и мониторинга операций с ценными бумагами, несколько субъектов хозяйственной деятельности Запорожской области провели операции по купле-продаже акций в документарной форме, но при этом их регистрация была отменена еще в 2009 году решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку,

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно материалам аналитического исследования, собранным управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Запорожской области, усматриваются правонарушения по признакам, предусмотренным статьями 209 (легализация (отмывание) доходов) и 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

Сейчас ГУ ДФС в Запорожской области принимаются меры по возбуждению уголовного производства и прекращении оборота "мусорных" ценных бумаг.

Информация о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направлена в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку для соответствующего реагирования.

Ранее "Страна" писала о том, что подозреваемый в злоупотреблении властью экс-глава налоговой Верланов после вызова на допрос улетел в Турцию.

Также мы сообщали, что американского миллиардера Брокмана обвинили в рекордной для США неуплате налогов.