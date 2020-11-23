Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сам весной переболевший Covid-19, спрогнозировал, когда в стране удастся остановить угрозу распространения заболевания. По его мнению, вирус нейтрализуют к весне 2021 года.

Как сообщает "Интерфакс", об этом политик заявил 23 ноября во время обращения к палате общин британского парламента.

По словам премьера, в силах каждого ускорить наступление этого момента, когда будет покончено "с тенью этого вируса". Однако, как он считает, грядущая зима будет тяжелой, а "Рождество нельзя будет встретить по-нормальному".

Также премьер напомнил, что введенный ранее в Англии режим изоляции завершится 2 декабря: люди смогут снова покидать дома и встречаться в компаниях, но не более шести человек. Кроме того, вновь откроются магазины и спортзалы, власти разрешат заниматься спортом на открытом воздухе. Но все ограничительные меры вместе с локдауном не закончатся.

Так, в силу вступит унифицированная для всей страны трехуровневая система ограничений, степень которых будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном районе. О том, где и какие уровни ограничений введут, Джонсон пообещал объявить в четверг. Он отметил, что больше районов, чем раньше, попадут в категорию с повышенными ограничениями, и принес извинения владельцам коммерческих предприятий за доставленные неудобства.

Он сказал, что усиленная борьба с вирусом сейчас даст жителям больше свободы в общении с родственниками и друзьями на Рождество.

"Ни один премьер-министр невоенного времени не просил столь многого у народа Великобритании", - добавил Джонсон.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили свыше 1,51 млн случаев заражения коронавирусом, более 55 тысяч человек с Covid-19 скончались.

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