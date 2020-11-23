Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает реорганизацию Государственной казначейской службы путем присоединения отдельных территориальных органов к Госказначейству.

Соответствующее постановление №1147 опубликовано на правительственном портале в понедельник, 23 ноября.

"Реорганизовать некоторые территориальные органы Госказначейства путем присоединения к отдельным территориальным органам Госказначейства по перечню согласно с дополнением", - говорится в документе.

Согласно документу, который Кабмин опубликовал вместе с постановлением, укрупнения коснулись всех областей Украины, а управления казначейства в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и других районах Киева присоединены к главному управлению ведомства в столице.

Напомним, ранее Госказначейство отчиталось об увеличении доходной части госбюджета в октябре на 77,2 млрд гривен. Это на 9,8% превышает плановый показатель и на 8,5% - прошлогодний уровень.