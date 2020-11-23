В Эстонии, начиная со вторника, 24 ноября, вводится обязанность носить маску или закрывать нос и рот иным способом (шарфы, воротники и т.п.) в помещениях, в том числе в общественном транспорте, на предприятиях обслуживания, в организациях, занимающихся деятельностью по интересам и курсами, в том числе повышения профессиональной квалификации.

Такое решение принято на заседании эстонского правительства, сообщается на сайте ведомства.

"Уровень инфицирования в Эстонии высокий и коронавирус угрожает нам везде. Без дополнительных ограничений в системе здравоохранения может возникнуть перегрузка. Под угрозой находится нормальная деятельность и в других сферах", - заявил премьер-министр Юри Ратас.

Уточняется, что во всех публичных помещениях следует придерживаться правила 2+2, то есть вместе можно передвигаться только по двое, придерживаясь с остальными людьми дистанции минимум в два метра. В заведениях общепита и развлекательных заведениях остается в силе правило 10+2, когда одной компанией могут собираться не более 10 человек, придерживаясь с остальными посетителями дистанции не менее двух метров.

С 28 ноября начнут действовать ограничения в кинотеатрах, театрах и на концертных представлениях. В помещениях со стационарными посадочными местами число участников публичных мероприятий может быть не более 400, в других помещениях - не более 250, а в случае, если мероприятие проходит под открытым небом - не более 500.

В случае невыполнения антивирусных ограничений государство оставляет за собой право применения административных мер. Сумма штрафа установлена как для физических, так и юридических лиц максимально в 9 600 евро, его можно будет применять неоднократно.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция оштрафовала 17 киевлян на прошедших выходных за отсутствие маски.

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