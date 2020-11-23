У Зеленского создали рабочую группу для развития законодательства в сфере правосудия
В Киеве под председательством заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова состоялось заседание новой рабочей группы. Она будет заниматься развитием законодательства, связанного с организацией судебной власти, при комиссии по вопросам правовой реформы.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Во встрече приняли участие:
- председатель комиссии, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас;
- председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин и другие народные депутаты;
- председатель Верховного суда Валентина Данишевская;
- председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко;
- председатель Совета судей Богдан Монич;
- заместитель министра юстиции Александр Банчук;
- представители международных проектов и организаций.
Как указали в Офисе президента, эта рабочая группа должна стать единственным консолидированным центром обсуждения и выработки путей дальнейшего развития законодательства в сфере правосудия.
Члены рабочей группы договорились как можно быстрее завершить работу над концепцией совершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и смежных правовых институтах и подать его на рассмотрение Зеленскому.
Напомним, комиссия по вопросам правовой реформы была создана Зеленским летом прошлого года.
А на днях Зеленский и глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио условились, что все наработки комиссии по вопросам правовой реформы должны получить экспертную оценку этого консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы.