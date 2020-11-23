В Киеве под председательством з аместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова состоялось заседание новой рабочей группы. Она будет заниматься развитием законодательства, связанного с организацией судебной власти, при комиссии по вопросам правовой реформы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече приняли участие:

председатель комиссии, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас;

председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин и другие народные депутаты;

председатель Верховного суда Валентина Данишевская;

председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко;

председатель Совета судей Богдан Монич;

заместитель министра юстиции Александр Банчук;

представители международных проектов и организаций.

Как указали в Офисе президента, эта рабочая группа должна стать единственным консолидированным центром обсуждения и выработки путей дальнейшего развития законодательства в сфере правосудия.

Члены рабочей группы договорились как можно быстрее завершить работу над концепцией совершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и смежных правовых институтах и подать его на рассмотрение Зеленскому.

Напомним, комиссия по вопросам правовой реформы была создана Зеленским летом прошлого года.

А на днях Зеленский и глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио условились, что все наработки комиссии по вопросам правовой реформы должны получить экспертную оценку этого консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы.