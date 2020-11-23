В Польше произошло очередное смертельное ДТП с участием украинцев. Недалеко от населенного пункта Бабск в Лодзинском воеводстве машина съехала с дороги и перевернулась. В результате погибли два гражданина Украины.

Об сообщает пресс-служба полиции Польши.

Так, инцидент произошел 21 ноября на 396 километре трассы S-8 в сторону Варшавы. Пассажиры автомобиля Mercedes 38 и 39 лет погибли в результате ДТП. Водитель скончался на месте аварии, еще одного человека пытались спасти медики, но они оказались бессильны.

Сейчас сотрудники полиции станции Рава под надзором прокурора выясняют обстоятельства смертельной автомобильной аварии. Вероятной причиной ДТП польские правоохранители называют мокрую дорогу и возможное превышение скорости.

Напомним, сегодня, 23 ноября, в Словакии микроавтобус из Украины столкнулся с автоцистерной. Погибла 62-летняя женщина, еще одного человека госпитализировали в больницу.

Также мы писали, что в Польше на трассе бусик перевернулся и влетел в другой автобус, погибли 9 человек, еще семь получили травмы.