Минздрав Саудовской Аравии инициирует бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции для всех граждан.

Об этом со ссылкой на заявление ведомства информирует телеканал "Эхбария".

"Министерство надеется получить достаточное количество вакцин, чтобы иммунизировать 70% населения к концу 2021 года", - говорится в сообщении саудовского телеканала.

По данным независимого сайта статистики Worldmeters, в Саудовской Аварии с населением около 34 миллионов человек в воскресенье было зарегистрировано 224 новых случая заболевания. Всего в королевстве за время пандемии выявили более 355 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 5 тысяч заболевших скончались.

Ранее "Страна" писала о подобной инициативе властей Турции.

Также мы сообщали о массовой вакцинации от коронавируса в Париже, которая начнется в январе 2021 года.