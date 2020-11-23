Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которые обязывает производителей электроники с 1 января 2021 года устанавливать российское программное обеспечение на новые планшеты, смартфоны, смарт-телевизоры, стационарные и портативные компьютеры.

Об этом говорится в постановлении на официальном портале правовой информации.

Так, в документе отмечается, что в перечне программ для обязательной предварительной установки 16 категорий, в частности, поисковые системы, браузеры, мессенджеры, соцсети - конкретные программы планируют сделать до 15 декабря 2020 года.

Изначально власти требовали устанавливать российское ПО на технику с 1 июля 2020 года, однако в марте этот срок был перенесен на полгода.

Предварительно российские власти планировали, что с 1 июля 2020 производители начнут устанавливать на свои устройства российские браузеры, карты и навигаторы, с июля 2021 - платежные и почтовые сервисы, мессенджеры, соцсети, а с июля 2022 - "программы по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к общероссийским теле- и радиоканалам".

В новом постановлении правительства не уточняется, сдвинут ли эти сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ хочет заблокировать Вконтакте через Google Play и Apple Store.

Также мы писали, что Минкульт потребует у Apple и Google изъять "Вконтакте" из перечня доступных украинцам мобильных приложений.