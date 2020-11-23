Вторник в Украине обещает выдаться довольно теплым, учитывая, что на календаре конец ноября. Зима немного отступит, температура повсюду будет плюсовая, хотя и не обойдется без неприятных погодных сюрпризов.

Подробности того, что будет происходить на улице 24 ноября, рассказала в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в течение дня в большинстве областей ожидается +4...+8 градусов Цельсия. Разве что на Востоке будет холоднее: +2...+4 градуса. Однако из-за порывистого, а порой и сильного, северо-западного ветра может показаться, что вокруг гораздо холоднее - на 2-5 градуса.

К тому же на севере, востоке, в центральной части и в Приазовье повышенная влажность спровоцирует осадки, из-за которых будет неуютно. В основном будет преобладать дождь, на востоке - с мокрым снегом.

На значительной части территории юга и запада Украины обойдется без существенных осадков.

В Киеве завтра будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер возможен сильный, с порывами до 12-14 м/с. Ночью в столице будет +1...+3 градуса, днем - +4...+6 градусов.

Прогноз известного синоптика можно сравнить с официальными данными Укргидрометцентра на завтра.

Ранее "Страна" рассказывала, что в ночь на воскресенье завалило снегом Харьков.