Минюст составит рейтинг украинских тюрем
В Украине вводят систему оценивания эффективности украинских тюрем, которая была разработана канадскими партнерами по проекту SURGe в сотрудничестве с Минюстом. Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО.
Об этом в соцсети написал министр юстиции Украины Денис Малюська.
По его словам, этот инструментарий поможет Министерству юстиции регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности:
- финансы;
- кадровое обеспечение;
- безопасность/режим;
- социально-воспитательная работа;
- материальные условия содержания;
- права человека;
- здравоохранение;
- государственное предприятие учреждения исполнения наказаний.
Министр отметил, что система рассчитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.
"Действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда "что-то случается" в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию "эпизодических" управленческих решений, вместо регулярных системных решений, которые основаны на четких показателях", - написал Малюська.
Он назвал причины, согласно которым считает новую систему полезной:
- понимание "где мы находимся": получить всестороннее представление о состоянии деятельности учреждений исполнения наказаний;
- определение "куда мы идем": устанавливаются четкие приоритеты для работников уголовно-исполнительной системы;
- установление "как добраться туда, куда мы идем": устанавливаются объективные критерии для оценки работы учреждений исполнения наказаний;
- измерение того, "как далеко мы дошли": устанавливается регулярный и унифицированный подход к сбору статистики и измерения результатов работы пенитенциарных учреждений;
- решение вопроса о необходимости изменений: начинается рейтингование тюрем на основе четких критериев оценки, чтобы понять какие учреждения работают лучше или хуже, чем другие, и почему так случается;
- принятие решений об изменениях (кадровые и финансовые ресурсы, оказание поддержки или усиления контроля, совершенствование законодательной базы и т.д.).
"Конечная цель: добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели - делать общество более безопасным. Движущей силой рыночной экономики в частном секторе является конкуренция. Конкуренция в публичном секторе такой силе не становится, пока не появляется рейтинг. И вот он появился", - добавил министр.
Ранее "Страна" писала о том, что Малюська заявил, что обжаловать в суде штраф за отсутствие маски выйдет дороже, чем заплатить его.
Также мы сообщали, что Малюська и Комитет Рады предлагают заменить пожизненный срок на более мягкое наказание.