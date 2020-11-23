В Украине вводят систему оценивания эффективности украинских тюрем, которая была разработана канадскими партнерами по проекту SURGe в сотрудничестве с Минюстом. Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО.

Об этом в соцсети написал министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, этот инструментарий поможет Министерству юстиции регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности:

финансы;

кадровое обеспечение;

безопасность/режим;

социально-воспитательная работа;

материальные условия содержания;

права человека;

здравоохранение;

государственное предприятие учреждения исполнения наказаний.

Министр отметил, что система рассчитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.

"Действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда "что-то случается" в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию "эпизодических" управленческих решений, вместо регулярных системных решений, которые основаны на четких показателях", - написал Малюська.

Он назвал причины, согласно которым считает новую систему полезной:

понимание "где мы находимся": получить всестороннее представление о состоянии деятельности учреждений исполнения наказаний;

определение "куда мы идем": устанавливаются четкие приоритеты для работников уголовно-исполнительной системы;

установление "как добраться туда, куда мы идем": устанавливаются объективные критерии для оценки работы учреждений исполнения наказаний;

измерение того, "как далеко мы дошли": устанавливается регулярный и унифицированный подход к сбору статистики и измерения результатов работы пенитенциарных учреждений;

решение вопроса о необходимости изменений: начинается рейтингование тюрем на основе четких критериев оценки, чтобы понять какие учреждения работают лучше или хуже, чем другие, и почему так случается;

принятие решений об изменениях (кадровые и финансовые ресурсы, оказание поддержки или усиления контроля, совершенствование законодательной базы и т.д.).

"Конечная цель: добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели - делать общество более безопасным. Движущей силой рыночной экономики в частном секторе является конкуренция. Конкуренция в публичном секторе такой силе не становится, пока не появляется рейтинг. И вот он появился", - добавил министр.

Ранее "Страна" писала о том, что Малюська заявил, что обжаловать в суде штраф за отсутствие маски выйдет дороже, чем заплатить его.

Также мы сообщали, что Малюська и Комитет Рады предлагают заменить пожизненный срок на более мягкое наказание.