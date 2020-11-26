Луна 26 ноября будет растущей в знаке Овна. Триумфаторами сегодня станут лишь те, кто будет упорным в делах и настойчиво идти к своей цели. Ленивым же придется довольствоваться малым.

В нашем точном астрологическом прогнозе - кому сегодня удастся добиться победы. В отдельном материале - полный лунный календарь на ноябрь.

Успех ждет тех Близнецов, которые работают в коллективе или любят общение с людьми. Сегодня ваш дар коммутацией увеличится в разы. Вы сможете с помощью импровизации и седьмого чувства решать самые сложные вопросы.

Примечательно, что дела вы решите не только с пользой для себя. Ваши ходами окажутся довольны все окружающие. Впрочем, не забудьте им деликатно напомнить, что так сложилось благодаря вашему опыту и многолетнему труду.

Скорпионам покорятся вершины, но в случае, если с утра до вечера вы будете трудиться не поднимая головы. На протяжении рабочего дня вы можете советоваться с коллегами, уточнять мнение компетентных людей - на пользу пойдет все.

Отдельное внимание следует уделить представлению своего проекта. Нужно найти правильные слова и сохранить сдержанность. Главное - не разволноваться в последний момент. Если это случится, то возьмите перерыв на чай.

Водолеи сегодня смогут успешно выполнить все накопившие дела: личные, бытовые или косвенно связанные с работой. Не исключено, что вам придется совершить несколько поездок и телефонных звонков. Во всех случаях не забывайте о нормах приличия и приветливости - расталкивать окружающих локтями точно не стоит.

Если вероятность, что дела вы закончите поздним вечером. Даже не останется времени на досуг перед сном. Однако решенные сегодня вопросы "расчистят" для вас много часов не только на этой неделе, но и в ближайший месяц.