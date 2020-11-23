Украинская авиакомпания SkyUp с 23 ноября возобновляет полеты в Ереван (Армения). В понедельник самолет отправляется из Киева в 23:45, а возвращается из Еревана 24 ноября в 05:30.

Об этом сообщает авиакомпания на своей странице в соцсети.

"Возобновление авиасообщения стало возможным, как только мы уверились, что осуществление полетов в регионе безопасно", - говорится в сообщении SkyUp.

Авиакомпания отмечает, что с 1 декабря 2020 года рейсы по данному маршруту будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Вылет из Киева - в 14:05, обратный рейс из Еревана - в 19:50.

Стоимость билета из Киева в Ереван составляет от 2,2 тысяч грн без багажа, из Еревана – от 2,4 тысяч грн без багажа.

Ранее "Страна" писала о том, что МАУ возобновляет рейсы в Ереван с 4 декабря.

Также мы сообщали, что в конце октября МАУ отменила рейс в Ереван из-за войны в Нагорном Карабахе.