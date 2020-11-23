Конституционный суд Украины получил представление 48 народных депутатов, которые хотят обжаловать отдельные положения постановления Кабинета министров Украины о "карантине выходного дня", предусматривающие ряд ограничений для деятельности субъектов хозяйствования в субботу и воскресенье.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ в понедельник, 23 ноября.

"В Конституционный суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 "от 22 июля 2020г № 641 с изменениями", - говорится в сообщении.

Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм основного закона Украины, а также отмечают, что поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе и жизни и здоровья граждан.

Сейчас представление находится на рассмотрении суда.

По словам заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольги Совгири (фракция "Слуга народа"), депутаты обжалуют лишь отдельные положения Кабмина о "карантине выходного дня". Также обжаловано положение постановления, которым предусматривается запрет проведения учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме тех, которые предусмотрены этим постановлением.

"В конституционном представлении утверждается, что внедренными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан, в результате запрета работать одним гражданам, в то время как другие граждане работают. По мнению авторов представления, обжалованные в представлении запреты являются безусловными, а их фактическая реализация приводит к существенным (более 50%) потерям дохода (заработка) у субъектов хозяйствования, которые работают в различных экономических сферах", - написала Совгиря в Фейсбук.

В то же время она добавила, что ограничение на осуществление плановых мероприятий госпитализации предусматривает выборочный подход к оказанию медицинской помощи вопреки положениям статьи 49 Конституции Украины.

Кроме этого, также отмечается, что обжалованные ограничения введены без введения на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав согласно статье 64 Конституции Украины.

"Обращаем внимание, что предметом обжалования в этом представлении не является введение карантина в целом. Сейчас Суд решает вопрос об открытии конституционного производства", - подытожила Совгиря.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал карантин выходного дня эффективным методом борьбы с эпидемией Covid-19.

До этого премьер Шмыгаль анонсировал введение плана Б в случае провала эффективности карантина выходного дня