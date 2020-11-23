В понедельник, 23 ноября, в Словакии произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись микроавтобус из Украины и автоцистерна. В результате аварии погибла 62-летняя женщина, а еще два человека госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Словакии на своей странице в Facebook.

Так, трагический инцидент произошел на трассе R1 в районе населенного пункта Тековское Немце.

"Вероятно, украинец-водитель Mercedes Sprinter заснул за рулем и врезался в грузовик Iveco, едущий впереди. В автокатастрофе один человек в автобусе погиб, а водитель и пассажир госпитализированы с травмами", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, погибшей женщине было 62 года.

В полиции указали, что в крови водителей микроавтобуса и автоцистерны алкоголя не выявлено. В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП.

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