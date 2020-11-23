Несколько человек получили ножевые ранения и двое из них скончались в результате нападения неизвестного на людей в баптистской церкви. Инцидент произошел в американском штате Калифорния, в городе Сан-Хосе.

Об этом сообщает CBS SF.

Уточняется, что атака на церковь произошла в воскресенье, 22 ноября, вечером. В то время в церкви не проводилась служба, однако в ее помещениях находилось много спасавшихся от холода бездомных.

"Мы искренне сочувствуем семьям двух членов общины, которые умерли от ножевых ран в результате нападения на баптистскую церковь Грейс в центре города сегодня вечером", - отреагировал на инцидент мэр Сан-Хосе.

После этого Ликкардо опубликовывал сообщение о том, что подозреваемого в нападении уже задержали полицейские, однако впоследствии удалил его, объясняя тем, что пока официальных заявлений по поводу задержания в полиции еще не дают.

"Наши сердца разрываются из-за жертв и их близких в результате ужасной резни, которая произошла прошлой ночью в баптистской церкви Грейс в центре города - мы потеряли двух членов общины. Мы молимся за выздоровление других, серьезно пострадавших в результате этого нападения. Мы предоставим больше информации, когда она появится", - позже написал мэр города.

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