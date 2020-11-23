На сайте посольства России в Украине вышел текст о приближающейся годовщине встречи Путина и Зеленского в Париже. Тогда страны "Нормандской четверки" подписали пакет мер по реализации Минских соглашений.

По прошествии почти года, говорят в российском МИД, из них выполнены только две: обмен пленными 29 декабря и перемирие на Донбассе.

В то же время Украина наращивает вооружения на Донбассе, заявили в посольстве:

"Продолжается перемещение Украиной вооружений, в том числе тяжелой военной техники, вблизи линии соприкосновения. Украинские вооруженные силы традиционно используют железнодорожные станции в логистических целях и создают препятствия для отслеживания переброски вооружений".

Остальные же решения Парижского саммита Украина заморозила, говорят в России.

Претензии высказываются по поводу несогласованного открытия КПВВ в Луганской области - "Счастье" и "Золотое" - которые Украина открыла в одностороннем порядке и в режиме, который не был согласован с "республиками".

Также говорится, что Украина не узаконила формулу Штайнмайера, как обещала в Париже. И не приняла постоянно действующий закон об особом статусе Донбасса.

"Вместо этого Киев продолжает ежегодно продлевать неработающий закон "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" после истечения срока его действия", - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что Украина приняла противоречащее Минским соглашением постановление Рады о местных выборах, где зафиксирован отказ проводить выборы до передачи границы.

Одновременно в минус Украине Россия ставит отказ вести прямые переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР". А также заявления Киева, что вместо всеобщей амнистии будет "переходное правосудие".

И, наконец, Киев упрекнули в "бесчеловечной социально-экономической и транспортной блокаде Донбасса".

"Причиной столь незначительного прогресса является очевидное отсутствие политической воли со стороны Киева осуществлять реализацию "Комплекса мер". Вместо того, чтобы активно и продуктивно работать над урегулированием в рамках Минской контактной группы, украинское руководство критикует Минские соглашения и пытается принизить значение переговорного формата в белорусской столице", - заявили в посольстве.

"Российская сторона призывает руководство Украины отказаться от логики войны и действовать в интересах мира и гражданского согласия с целью достижения скорейшей имплементации "Комплекса мер" на основе прямого и предметного диалога между украинским правительством и властями Донецка и Луганска", - резюмировали российские дипломаты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что намерения Киева взять границу с Россией под свой контроль до выборов на неподконтрольном Донбассе должны получить реакцию Германии и Франции. Таким образом он отреагировал на план главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука по Донбассу, который позже был дополнен четырьмя пунктами.

Напомним, сегодня представитель "ЛНР" Владислав Дейнего выразил надежду, что Украина в течение нескольких недель согласует возобновление работы пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое".