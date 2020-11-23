Во вторник, 24 ноября, на части территории Украины ожидаются дожди, а в некоторых регионах выпадет мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, согласно прогнозу, на большей части Украины будет сухая погода с преимущественной облачностью. На северо-востоке ожидается мокрый снег.

Синоптики прогнозируют, что на дорогах будет слякоть, однако жителям западных и центральных областей это не грозит. Предполагается, что на востоке будет от 2 до 6 тепла, а на западе около 4-7 по Цельсию.

В Киеве пройдут небольшие дожди. Температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов.

Напомним, в субботу и воскресенье, 21-22 ноября, в большинстве областей Украины сохранилась морозная погода. А вот сегодня жители некоторых регионов могли стать свидетелями снега и мокрого дождя.

Как сообщала "Страна", первый день снега в Киеве привел к ровно сотне аварий в городе.