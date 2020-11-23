Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился в поездку на броневике на новые подконтрольные территории в Нагорном Карабахе.

Видео опубликовала в Instagram жена главы государства и первый вице-президент республики Мехрибан Алиева.

Так, Алиевы направились в Агдамский район, отошедший Баку по трехстороннему соглашению с Арменией и Россией. Президент запечатлен за рулем броневика. В окне машины видны руины зданий и различные обломки на земле.

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Отметим, что 16 ноября Алиева опубликовала видео поездки с мужем в Джебраильский район, также перешедший ранее под контроль Азербайджана.

Напомним, ранее Алиев заявил об окончании войны в Карабахе и ждет, что к власти в Ереване придут "здоровые силы".

Также мы писали, что Алиев исключил возможность особого статуса для Нагорного Карабаха.