Во Франции забили тревогу, относительно опасности заражения коронавирусом не только от норок, но и от их близких "родственников" - хорьков. В связи с этим было сделано предупреждение для владельцев этих животных.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова французского парламентария Лоика Домбреваля, который имеет ветеринарное образование.

"Я призываю владельцев хорьков быть очень внимательными и избегать слишком тесного контакта с животными. Хорек принадлежит к тому же семейству, что и норки, - к куньим… Необходимо внимательно изучить, не могут ли быть хорьки носителями коронавируса", - заявил депутат.

Согласно данным регистрационной службы Icad, во Франции насчитывается около 60 тысяч хорьков, которых держат в качестве домашних питомцев. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус SARS-CoV-2 был выявлен у норок в шести странах мира: в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.

Напомним, в середине ноября Франция начала проверку своих четырех норковых ферм. Как стало известно 22 ноября, на одной французской норковой ферме, где обнаружили коронавирус, в ближайшее время будут уничтожены 1000 животных.

Также мы сообщали, что ирландские норковые фермы объявили о забое животных из-за коронавируса-мутанта.