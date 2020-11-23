В 2021 году главными киберугрозами будут политический кибершпионаж, атаки на сети 5G и целевые атаки на сотрудников, работающих на "дистанционке".

Об этом идет речь в прогнозе исследовательского центра GReAT "Лаборатории Касперского".

По данным специалистов, ключевой может стать угроза кражи данных жертв с последующей их продажей группам хакеров, готовящих целевые кибератаки. Цель таких манипуляций - проникнуть в сеть компании и заразить устройства.

"Атакующие продолжат применять такие схемы при проведении сложных целевых кампаний", - считают эксперты.

В "Лаборатории Касперского" рекомендуют организациям тщательно проверять любое вредоносное ПО и принимать меры на каждом компьютере, в котором обнаружат опасность.

По данным опубликованного прогноза, из-за тренда на удаленную работу злоумышленники сосредоточатся на эксплуатации уязвимостей сетевых устройств, чтобы собирать учетные данные пользователей. По словам специалистов, хакеры будут шифровать данные конкретной организации и требовать от нее крупный выкуп.

Также по прогнозу исследовательского центра, в следующем году власти разных стран все чаще будут открыто заявлять о причастности конкретной группы к атаке. Специалисты считают, что раскрытие информации через официальные каналы поможет в борьбе с кибершпионажем.

Исследователи отметили, что с развитием популярности технологии 5G в 2021 году злоумышленники станут активнее искать в ней бреши и использовать их в корыстных целях.

Ранее мы писали, что CНБО запустил обучение по программе для "белых хакеров". В обучении участвуют представители критической инфраструктуры и основных субъектов обеспечения кибербезопасности Украины.

Также рассказывали, как хакеры за неделю совершили почти тысячу кибератак на органы госвласти Украины.