На родине во Львове похоронили знаменитого режиссера Романа Виктюка, который умер в Москве 17 ноября в возрасте 84 лет.

Виктюк завещал похоронить его в склепе на старинном Лычаковском кладбище рядом с родителями, и его волю исполнили.

Три дня назад с режиссером попрощались в его театре в Москве, а затем тело доставили в Украину.

Отпевание прошло в греко-католической церкви святого Андрея, а прощание - в Первом театре (бывший ТЮЗ), где он работал в юности.

Провести выдающегося земляка пришли его родные и всего несколько десятков львовян - местные власти объяснили это карантинными ограничениями.

Попрощаться с легендарным земляком пришло немного львовян. Одни объясняют это карантином, другие - "неоднозначностью" личности режиссера. Фото: Ирина Панчишин, 24 канал

"Конец интеллектуального и культурного Львова"

Но есть и иная причина - неоднозначное отношение к Виктюку на Западной Украине из-за того, что он жил и работал в Москве.

Негативные комментарии в его адрес можно было услышать во Львове и прочитать на форумах и в соцсетях (сразу после смерти Виктюка националисты уже радовались его кончине, дескать "родился украинцем - умер москалем").

В тоже время в соцсетях львовяне пишут, что столь скромные похороны легендарного режиссера это позор для Львова.

"30 человек на похоронах Виктюка - это конец интеллектуального и культурного Львова", - написала в Facebook журналистка Ирина Марушкина (хотя людей на самом деле было несколько десятков, но для такой личности как Виктюк это, конечно, мало).

Что же касается карантина, то, по словам Марушкиной, в тот же день была очередь за гонорарами членов участковой избирательной комиссии от "Самопомощи", без всяких дистанций.

В день похорон Виктюка львовяне стояли за гонорарами за выборы

"Почему не на Рублевке?"

"Неоднозначная личность, поэтому так", - пишет львовняин Дмитрий Немиров.

Были и более резкие комментарии.

"А почему не Рублевке? Не заработал?" - написал на сайте zaxid.net пользователь под ником Серега Водолей.

"Не захотел. Он любил Украину. Земля ему пухом", - парирует Надежда Чуйко.

"А почему не хоронили в Москве, видела его интервью, очень радовался, что из окна Красную площадь как на ладони видно. Пусть земля будет пухом, но, но, но...", - вторит львовянка Анна Вильчинская в группе "Варта" на Facebook.

"Обожаю эти таланты Украины патриотические, живущих в парашестане, говорят на языке врага, а массы темного люда поклоняются им", - солидарна львовянка Елена Костюк.

"Кто вы? А кто он!" - защищает режиссера пользовательница под ником Наталка Полтавка.

"Виктюк был и остается украинцем"

Есть и противоположные мнения.

"Не важно, где ты живешь, важно, кем себя считаешь. Виктюк был, есть и остается украинцем", - пишет Люба Дацкив.

"Виктюк вернулся домой, он прославил Львов. А те, кто пишет гадкие комментарии, - потерянное поколение", - пишет Галина Лань.

У Виктюка из родни во Львове остались две сестры Данута и Кристина, двое племянников Наталья и Роман и их дети Катерина и Борис. Их он считал своими детьми и внуками. Своих детей у режиссера не было, женат он не был.

Сестрам из Львова должно достаться наследство Виктюка (если иного не сказано в завещании), а именно квартира на Тверской с окнами на Кремль, которая когда-то принадлежала потомкам Сталина и которую режиссеру выхлопотал актер Михаил Ульянов. Элитную недвижимость оценивают более чем в полмиллиона долларов.