Глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера "Taser".

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем твиттере и разместил соответствующее видео.

"Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживают правонарушителя, но не причиняет опасных ранений", - написал министр.

Также Аваков показал видео, на котором Жуков демонстрирует работу электрошокера на себе.

"Taser помогает на короткое время обездвижить правонарушителя, если ситуация требует экстренных мер", - рассказал начальник патрульной полиции.

Он отметил, что этим прибором пользуются полицейские многих стран.

"Сегодня это безопасный способ остановить правонарушителя... Использование Taser одобрило министерство охраны здоровья Украины"- сказал Жуков и протестировал его на себе.

"Это было достаточно неприятно, но я целый и здоровый, мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения ушли", - рассказал Жуков о своих ощущениях после применения электрошокера.

Напомним, в Польше задержанный полицией украинец погиб после применения электрошокера.

Также мы писали, что в полиции собираются разрешить бить украинцев электрошокерами.