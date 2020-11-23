"Это было достаточно неприятно". Глава патрульной полиции показал на себе действие нового электрошокера. Видео
Глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера "Taser".
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем твиттере и разместил соответствующее видео.
"Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживают правонарушителя, но не причиняет опасных ранений", - написал министр.
Также Аваков показал видео, на котором Жуков демонстрирует работу электрошокера на себе.
"Taser помогает на короткое время обездвижить правонарушителя, если ситуация требует экстренных мер", - рассказал начальник патрульной полиции.
Он отметил, что этим прибором пользуются полицейские многих стран.
"Сегодня это безопасный способ остановить правонарушителя... Использование Taser одобрило министерство охраны здоровья Украины"- сказал Жуков и протестировал его на себе.
"Это было достаточно неприятно, но я целый и здоровый, мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения ушли", - рассказал Жуков о своих ощущениях после применения электрошокера.
Напомним, в Польше задержанный полицией украинец погиб после применения электрошокера.
Также мы писали, что в полиции собираются разрешить бить украинцев электрошокерами.