Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что ослабление карантина на время Рождественских праздников может привести к резкому росту числа зараженных коронавирусом. В то же время локдаун в праздничный период может спровоцировать уныние и протесты.

Об этом со ссылкой на директора Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана пишет Deutsche Welle.

"Если в стране нет необходимой инфраструктуры, и власти не в состоянии отслеживать контакты заразившихся людей и изолировать их, то ослабления приведут к резкому росту числа заражений", - отметил Райан.

Однако в ВОЗ полагают, что и локдаун на Рождество не является решением проблемы, так как он может иметь негативные последствия.

"Если людям не дадут возможности встречаться, у многих это вызовет уныние и подавленное состояние, что может привести к "усталости от ограничительных мер" и, возможно, последующему протесту против них", - сказал Райан.

Напомним, британцам на неделю разрешат забыть о тотальном локдауне: на Рождество откроют храмы, рестораны и пабы.

Также мы писали о том, что граждан Евросоюза попросили не планировать Рождественские путешествия из-за пандемии.