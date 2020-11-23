Представитель "ЛНР" Владислав Дейнего надеется, что Украина в течение нескольких недель согласует вопрос функционирования двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

Об этом он рассказал в онлайн-формате круглого стола, который транслировался на Facebook.

"Надеюсь, в ближайшие пару недель нам удастся открыть эти пункты пропуска", - сказал он.

Уточняется, что согласовать проблемные вопросы можно будет в ходе предстоящей встрече контактной группы, проведение которой запланировано на этой неделе.

Речь идет об открытии пунктов пропуска через линию соприкосновения в районах городов Счастье и Золотое шла на встрече представителей "ЛНР" и Украины в марте 2020 года.

В "ЛНР" надеются на открытие двух пунктов пропуска на Донбассе. Смотреть с 13:26. Видео: facebook.com/presstass

Напомним, на внеочередном заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы, которое завершилось в четверг, 19 ноября, обсудили разблокирование работы контрольных пунктов въезда выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях.

Ранее МИД РФ обвинил Украину в срыве открытия КПВВ на Донбассе. Киев назвал это "шквалом эмоций".