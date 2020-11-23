Беларусь покинул лидер известной группы "Стары Ольса", которая играет средневековую белорусскую музыку, Дмитрий Сосновский. Он вместе с семьей приехал в Украину.

Об этом музыкант сообщил в соцсети.

"В Киеве с друзьями в безопасности. Напишу мемуары. Спасибо: Викторович, моя семья, семья спасателей, секретный дом, гараж, пацаны, Сандра из Познани, Фил из Миннеаполиса, Антон из Техаса, пастор Ричард, Панкевич, Карина и Женя, полковник. И горы хороших людей! Жить вечно! Мы выиграем!", - написал артист.

Перед этим, 13 ноября Сосновский был задержан в Клецке, где стоял в цепи памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. Три дня спустя он получил штраф в 30 базовых величин (810 рублей или 9 тысяч гривен по курсу). 18 ноября музыкант вернулся в Минск, но узнал, что его ищут: ходят по подъезду с фотографией, собираются ломать дверь квартиры.

Ранее "Страна" писала о том, что в Беларуси на воскресных протестах задержали 345 человек.

Также мы сообщали, что Тихановская пообещала инициировать процесс признания силовых структур Беларуси террористическими организациями.