После доклада о результатах расследования о предполагаемых военных преступлениях, совершенных австралийскими военнослужащими в Афганистане, за последние три недели девять солдат из Австралии совершили самоубийство.

Об этом сообщает Daily Mail в понедельник, 23 ноября.

Так, доклад был опубликован на прошлой неделе командующим вооруженных сил Австралии Ангусом Кэмпбеллом. В документе приводятся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 год в Афганистане. Их жертвами стали как местные солдаты, так и мирные жители. Информация в докладе была основана на показаниях более 400 свидетелей.

По данным издания, всего за последние три недели одна женщина и восемь мужчин в возрасте от 20 до 50 лет совершили суицид. Такое количество солдат, покончивших с собой за такой короткий промежуток времени, является беспрецедентным в новейшей военной истории Австралии.

При этом отмечается, что нет никаких свидетельств того, что девять покойных военнослужащих имели какое-либо отношение к предполагаемым военным преступлениям, задокументированным в отчете.

Напомним, скандал разгорелся после публикации результатов четырехлетнее расследования судьи Апелляционного суда штата Новый Южный Уэльс Полом Бреретоном. В ходе расследования были обнаружены достоверные доказательства 23 случаев, когда австралийские солдаты убивали мирных афганских жителей без суда и следствия.

Австралия направила своих военных в Афганистан в 2001 году. До 2013 года в стране находилось около 1,5 тыс. военнослужащих ВС Австралии.

Ранее мы писали, что Ангус Кэмпбелл извинился перед народом Афганистана. Он заявил, что фигурирующие в докладе воинские части и подразделения будут реформированы или расформированы, в отношении военных будут приняты решения в индивидуальном порядке.